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جفايديك.. «الإنجاز الخارق»
جفايديك.. «الإنجاز الخارق»
17 يوليو 2022 11:07

 
يوجين (أ ف ب) 

تُوج البولندي بافل فايديك بلقبه العالمي الخامس توالياً، في مسابقة رمي المطرقة، عندما أحرز المركز الأول في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
وحقق فايديك إنجازه الخارق في محاولته الثالثة، عندما سجل 81.98 متر، وهو أفضل رقم هذا العام في المسابقة، متفوقاً على مواطنه فويتشيخ نوفيتسكي، بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، مع 81.03 متر في محاولته الثالثة أيضاً.
وبات فايديك ثاني رياضي يحقق خمسة ألقاب متتالية في المونديال، بعد الأسطورة الأوكراني سيرجي بوبكا في مسابقة القفز بالزانة، علماً أن الأخير حصد ستة ألقاب متتالية من 1983 إلى 1997.
وكانت البرونزية من نصيب النرويجي إيفيند هنريكسن بـ80.87 م في محاولته الثانية وهو أفضل رقم له هذا الموسم، وكان هنريكسن نال برونزية أولمبياد طوكيو أيضاً.

بولندا
أميركا
بطولة العالم لألعاب القوى
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