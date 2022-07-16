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قمة جدة.. توحيد الجهود
قمة جدة.. توحيد الجهود
17 يوليو 2022 00:15

الأمن والاستقرار والتنمية، نهج إماراتي يؤطر سياسة الدولة ودبلوماسيتها وعلاقاتها، كما أن تعزيز أدوات التعاون مع الدول والحكومات للوصول إلى هذه الأهداف السامية، عبر الحوار والتعايش المشترك والاحترام المتبادل وإبرام الشراكات الاقتصادية، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتوحيد الجهود في مواجهة التحديات والسعي لتحقيق الازدهار بالمنطقة والعالم.
هذه الرؤية، حضرت بقوة خلال مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في قمة جدة للأمن والتنمية، وعكست لقاءات سموه مع الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة الدول الشقيقة، دور الإمارات المهم في تثبيت دعائم الاستقرار ومواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها قضايا المناخ والطاقة والأمن الغذائي، كما أبرزت مبادرات الدولة الاستباقية في هذا المجال، بالتوازي مع سياساتها الداعمة لكل الجهود التي تنشد الأمن والتنمية وتضع حداً للنزاعات والصراعات، باللجوء إلى الحوار والحكمة والالتزام بالقانون الدولي.
لأن غاية الإمارات الإنسان، ولأنها تمتلك الإرادة والتكنولوجيا والاقتصاد لخدمة التنمية وأهدافها، وتؤمن بروح العمل الجماعي وتنتهج الاستباقية في استشراف التحديات وحلولها، وتتمتع بمنظومة علاقات دولية متميزة، فإنها ستبقى شريكاً رئيسياً موثوقاً به في نهج الاستقرار والازدهار، وفي طليعة الدول الساعية إلى مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم، عماده الأخوة الإنسانية والسلام والتنمية.

قمة جدة للأمن والتنمية
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الإمارات
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محمد بن زايد
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