معاً لمواجهة التحديات

كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمام قمة قادة مجموعة «I2U2»، التي تضم الإمارات وأميركا والهند وإسرائيل، شخصت بشكل دقيق طبيعة التحديات المشتركة بين دول العالم، وقدمت حلولاً لمواجهة هذه التحديات، في إطار رؤية شاملة لسموه تنشد السلام والأمن والاستقرار، وتعمل على تحقيق التنمية من أجل مستقبل مزدهر لشعوب المنطقة والعالم.

أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ والرعاية الصحية أبرز التحديات الإنسانية، وإيجاد الحلول لها لن يكون فردياً، بل بالتعاون وعقد الشراكات، وقبل ذلك توفر الإرادة عند الحكومات والشعوب للعمل معاً من أجل هدف إنساني واحد يضع حداً للنزاعات والإرهاب والتطرف، وينطلق بقاطرة التنمية عبر التعاون الاقتصادي واستثمار نقاط القوة لدى كل دولة.

هذه المبادئ والقيم والأهداف تجسيد حقيقي لطبيعة علاقات الإمارات وسياستها ودبلوماسيتها، ومنطلق لتحركاتها في مختلف المحافل واللقاءات الأممية والدولية؛ فقد عملت الدولة دوماً على تعظيم أي فرصة لإحلال السلام، وساهمت في تعميم التنمية عالمياً، ونثرت التسامح والأخوة الإنسانية في أصقاع الأرض، وهي مستمرة في شراكاتها وتعاونها الاقتصادي مع دول العالم، بغض النظر عن الحدود الجغرافية، ما دام القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه الدول محبة السلام وتحقيق الرخاء والازدهار.