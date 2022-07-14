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حاكم أم القيوين: كلمة رئيس الدولة تؤكد الحرص على استقرار الإمارات
حاكم أم القيوين: كلمة رئيس الدولة تؤكد الحرص على استقرار الإمارات
14 يوليو 2022 13:42

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الخيرة، والتي جاءت لتؤكد الحرص على الحفاظ على استقرار دولة الإمارات والمضي قدماً في مسيرة البناء نحو مستقبل مزدهر للإمارات.

وأكد سموه في تصريحات له أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة جاءت في إطار حرص سموه على مواصلة هذه المسيرة الخيرة في البناء وترسيخ دعائم التنمية وتعزيز وتنويع مصادر الاقتصاد الذي يعتبر المحور الاستراتيجي، وترسيخ مبادئ وأسس التلاحم الوطني والإنساني في الدولة لتصبح الإمارات من أفضل الدول من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: «إننا نعاهد صاحب السمو رئيس الدولة على الاستمرار على النهج والمضي قدماً في مسيرة البناء نحو مستقبل مشرق للدولة».

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن ما جاء في كلمة صاحب السمو رئيس الدولة يؤكد من جديد أن القيادة الرشيدة للدولة تضع ضمن مسؤوليتها تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل، ومضاعفة الجهود لرفعة مكانة الدولة ومكتسباتها.

وأشاد بما تضمنته كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والتي استلهم سموه خلالها من رؤى وإرث الآباء المؤسسين رسالة ملهمة لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

ودعا سموه الله العلي القدير أن يوفق صاحب السمو رئيس الدولة وأن ينعم عليه بالصحة والعافية وأن يوفقه في قيادة دولة الإمارات نحو مستقبل مزدهر.

المصدر: وام
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