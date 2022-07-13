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رؤية المستقبل
رؤية المستقبل
14 يوليو 2022 00:15

رؤية واضحة قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترسم مساراً محدداً للإمارات وشعبها، عنوانه المستقبل، وقاعدته دولة قوية ومتطورة وذات مكانة عالية، وشعب مفعم بالإرادة والتصميم، واتحاد صلب يجسد تاريخنا ومبادئنا وهويتنا وموروثنا، ومنظومة علاقات دولية قائمة على التعاون والثقة، وخطط اقتصادية واستراتيجيات تنموية تقود الدولة نحو الريادة العالمية.
رؤية متكاملة، تعكس ثقة سموه بالشعب وإيمانه بقدراتهم وتوقهم لامتلاك ناصية العلم والمعرفة والإبداع.. رؤية تجدد ثوابتنا بدعم فرص السلام والاستقرار، وتعميم قيم التعايش والاحترام والحوار، والوقوف إلى جانب البشرية وتحدياتها، من دون النظر إلى دين أو عرق أو لون، وتعزيز جسور الشراكة، وترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً وداعماً لأمن الطاقة العالمي، والبناء على إنجازاتنا النوعية والاستثنائية خلال عقود مضت.
اقتصادنا ضمن الأكثر قوةً ونمواً عالمياً، وتنطلق به رؤية سموه نحو الأفضل والأنشط عالمياً خلال الخمسين، من خلال التنويع والتنافسية، وتبني اقتصاد المعرفة، وتعزيز قدراتنا العلمية والتكنولوجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاع صناعي قوي، والاستثمار في المواهب والكفاءات الإبداعية، بما يصب في تسريع جهود التنمية، ويحفظ مكتسبات الدولة وسيادتها وأمنها والمكانة التي اعتلتها بين دول العالم.

محمد بن زايد
الإمارات
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