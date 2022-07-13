جوتيريش: اتخاذ «خطوة» لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه تم اتخاذ "خطوة مهمة وجوهرية" نحو اتفاق شامل لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بعد محادثات بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك "نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي. لكن كما قلت نحن ما زلنا بحاجة إلى الكثير من النوايا الحسنة والالتزامات من قبل جميع الأطراف".

وأضاف أنه على الرغم من تواصل أوكرانيا وروسيا لكن "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه من أجل السلام".