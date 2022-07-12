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ريادة التعليم
ريادة التعليم
13 يوليو 2022 00:01

تكريم مستحق لطلبة الثانوية العامة المتفوقين، من قائد وضع ثقته دوماً بأبناء الوطن، وآمن بقدرتهم على التميّز، وجعلهم ذخراً لمستقبل قادم، ونتاج رؤية شاملة للقيادة الرشيدة، سلحت أبناءها بالعلم والأخلاق، ومكّنتهم من أدوات التنمية، وأحدثت نقلة نوعية في قطاع التعليم المدرسي والجامعي، بتحقيق مخرجات تعليمية تحاكي أرقى المعايير العالمية، وتأهيل المعلم، وتوفير أفضل المناهج والنظم التدريسية، وتأمين المرافق والتجهيزات الحديثة والتقنية التي تدعم مهارات الطالب وتنمي شخصيته.
اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالتعليم، ينبع من نهج استشرافي يستثمر في التعليم والعقول والإنسان، ويؤسس قاعدة صلبة تستند إليها المسيرة التنموية، يكون قوامها أبناء الوطن المتعلمون والمؤهلون، القادرون على بناء حاضرهم ومستقبلهم بأيديهم.. هو نهج امتد أثره خليجياً وعربياً بتخصيص جائزة تقديراً للمعلم ودوره، وتكريم متوالٍ للطلبة المتميزين، وتقديم المنح الدراسية، وإطلاق البرامج وإعداد السياسات الداعمة لمنظومة التعليم وعناصرها.
التعليم في الدولة، أساس في استكمال منجزاتها العلمية، والسبيل لتعزيز أوجه اقتصاد المعرفة الذي يعتبر أداة مهمة في التنمية المحلية. وبفضل هذا الاهتمام، وهذه الرؤية، فإننا قادرون على تحقيق ذلك، والمضي في الإبداع والابتكار، ووضع بصماتنا واضحة في مسيرة الحضارة والإنسانية.

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