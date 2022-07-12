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أجواء البهجة والمرح تعم دبي احتفالاً بالعيد
أجواء البهجة والمرح تعم دبي احتفالاً بالعيد
12 يوليو 2022 18:10

احتفلت دبي بعيد الأضحى المبارك بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية لتعم أجواء الفرح في كل مكان، وتجمع العائلات والأصدقاء معاً للاحتفاء باللحظات المميزة، وهو ما يؤكد أن دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام لاسيما خلال عطلة العيد.
وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتزامنا مع اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي هذا العام، استمتع العديد من سكان وزوار المدينة بالأجواء الاحتفالية، والحفلات، والعروض الرائعة، حيث تفاعل الجمهور مع الحفل الموسيقي الرائع الذي أحياه النجم السعودي رابح صقر، وكذلك عاشوا أوقاتا مليئة بالضحك خلال مشاهدتهم المسرحية الكوميدية «طمباخية» للفنان طارق العلي، بالإضافة إلى الاستفادة من التخفيضات الهائلة في محلات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق، وعروض الإقامة الفندقية لدى العديد من الفنادق العالمية في دبي، وأيضاً تجارب الطعام الشهية ضمن «وليمة عيد الأضحى». 

كما استمتعت العائلات برفقة الأطفال بقضاء وقت ممتع في «عالم مدهش» بما يتضمنه من ألعاب وأنشطة وعروض، وكذلك جذبت فعالية (Minions City) المميزة جمهوراً غفيراً في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف.وما زال حدث «مفاجآت صيف دبي» يحمل الكثير من البهجة والمرح خلال فصل الصيف حتى 4 سبتمبر 2022، مقدماً مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، إلى جانب العروض الترويجية، والجوائز القيمة.

 

عيد الأضحى
دبي
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