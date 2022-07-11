استقرار ورفاه

حزمة جديدة من المنافع السكنية للمواطنين في أبوظبي، وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تضاعف فرحة المواطنين وأسرهم في هذه الأيام المباركة، وتسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات عن فئات عديدة من المتقاعدين وأسر المتوفين بإعفائهم من تسديد المستحقات المترتبة عليهم، فيما تقدم القروض والأراضي السكنية للمواطنين لمساعدتهم على تأسيس الأسر وضمان الاستقرار، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة بناء الوطن.

ولا تتوقف منظومة دعم المواطنين لبناء مساكنهم، عند تقديم الدعم المالي فقط، وإنما تتضمن العديد من المبادرات التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان، للتخفيف من كلفة إنشاء المسكن الخاص، عبر توفير التصاميم المتنوعة والمعتمدة، وتقديم خدمات استشارية فنية مجانية، للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير مساكن مناسبة لجميع المواطنين.

تأمين السكن المناسب، ينطلق من حرص القيادة الرشيدة الدائم على وضع المواطن واحتياجاته ورفاهه على رأس سلم الأولويات، حيث تأتي الحزمة الجديدة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم ويستفيد منها أكثر من 1100 مواطن ومواطنة، امتداداً للعديد من حزم المنافع السكنية المتوالية التي انعكست آثارها الاقتصادية على المجتمع برمته، برفع مستوى معيشة المواطنين، وبناء مجتمع متماسك، وتعزيز نشاط قطاع الإنشاءات، ودفع عجلة التنمية.