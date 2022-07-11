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«جودو الإمارات» الأول عربياً في «المجر جراند سلام»
«جودو الإمارات» الأول عربياً في «المجر جراند سلام»
11 يوليو 2022 11:44

 
بودابست (وام)

أضاف منتخبنا الأول للجودو ميدالية برونزية جديدة إلى رصيده، في بطولة المجر «جراند سلام» التي اختتمت منافساتها أمس بالعاصمة بودابست، بمشاركة 62 منتخباً من مختلف قارات العالم، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو. 

وتمكن لاعبنا ماجو معروف خلال الجولة الختامية، من إحراز الميدالية البرونزية الثانية في وزن فوق 100 كجم، بعد نزالات قوية في المجموعة الحديدية لأصحاب الوزن الثقيل، متخطيا أبطال بلغاريا، والمجر، وألمانيا، ثم بطل جورجيا في مواجهة المركز الثالث، ليضيف برونزية جديدة للمنتخب الذي رفع رصيده إلى ميداليتين برونزيتين، لينهي مشاركته في المركز الأول عربياً و الـ17 في الترتيب العام.
وتلقى ناصر التميمي، أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو رئيس البعثة، تهنئة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الذي ثمن الجهود المتميزة، والنتائج الطيبة في مختلف البطولات العالمية للجودو.
وطالب ابن ثعلوب رئيس البعثة، بضرورة الاستعداد لبطولة آسيا التي تستضيفها كازاخستان خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس المقبل.

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