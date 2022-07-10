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الحج.. منظومة متكاملة
الحج.. منظومة متكاملة
11 يوليو 2022 00:01

جهود جبارة ومميزة واستثنائية بذلتها المملكة العربية السعودية في إنجاح موسم الحج الأكبر منذ بدء جائحة «كورونا»، توزعت بين التدابير الاحترازية للمحافظة على الصحة العامة، وتقديم مختلف التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، لأداء الفريضة براحة ويسر وأجواء إيمانية، إلى جانب ما وفرته من بنية تحتية راقية وخدمات نوعية في مخيمات ضيوف الرحمن.
هذا الموسم تميز بتوظيف السعودية خدمات الذكاء الاصطناعي، سواء في مجال التوعية أو الإرشاد أو الفتاوى، وتوفير كامل الطاقات الآلية والبشرية لخدمة الحجيج، وتأمين الترجمة الفورية لخطبة عرفة بـ14 لغة عالمية، وصلت إلى أكثر من 200 مليون مسلم حول العالم، إضافة إلى تقديم كل ما يضمن انسيابية الحجيج كقطار المشاعر، والتطويف، ومشروع الجمرات.
منظومة خدمية وأمنية وصحية وتقنية متكاملة، أبرزت حرص قيادة وحكومة المملكة العربية السعودية على وضع راحة الحاج وسلامته على رأس الأولويات، وبذلت في استضافتها لمليون حاج هذا العام كل إمكاناتها وطاقاتها، ليخرج موسم الحج للعام الحالي، كما كل المواسم، بأبهى صورة أمام العالم.

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السعودية
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حجاج بيت الله
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