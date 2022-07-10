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إقبال على مسالخ الظفرة ثاني أيام العيد
أرشيفية
10 يوليو 2022 17:31

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت مسالخ منطقة الظفرة اليوم إقبالاً كبيراً من الأهالي لذبح الأضاحي في ثاني أيام العيد المبارك، وسط انسيابية وسرعة في الإنجاز في ظل الآليات الجديدة التي حددتها بلدية منطقة الظفرة لإنجاز عمليات الذبح خلال أيام العيد المبارك، وسط اجراءات احترازية ووقائية لضمان أمن وسلامة الجمهور. ومن جانبها، شددت بلدية الظفرة من إجراءاتها الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الجمهور، خاصة في ظل الإقبال الكبير على المسالخ خلال أيام العيد، حيث قامت بتحديد 5 إجراءات احترازية ووقائية رئيسية لضمان سلامة الجمهور، تضمنت عمل فحوصات دورية لكافة العاملين في المسالخ، وتعقيم صالات الذبح والمعدات بشكل مستمر خلال ساعات الدوام، وتعقيم المركبات عند المدخل، وتطبيق مبادرة خلك في سيارتك، وتعقيم المركبات بعد استلام الذبائح. ويوضح سالم المزروعي، من أهالي الظفرة، أن عملية الذبح داخل مسلخ مدينة زايد لم تتعد الساعة منذ اختيار الذبيحة وحتى استلامها معبأة في الأكياس داخل سيارته رغم الإقبال الكبير من الأهالي على المسلخ في ثاني أيام العيد. وحرصت بلدية الظفرة على إطلاق مبادرة الخدمة الذهبية من خلال تطبيق «ذبائح الإمارات» والذي يتضمن 4 خدمات رئيسية يتم تقديمها للجمهور، حيث تتيح التطبيقات شراء الذبائح بمجرد دخول الشخص على التطبيق، وكذلك تحديد نوع الذبيحة وطريقة تقطيعها وأيضاً طريقة تعبئتها ومكان الاستلام، بالإضافة إلى توصيلها إلى المنازل بسيارات مجهزة. ويشير عبدالله الحمادي، أحد أهالي الظفرة، أنه اعتاد على الذبح في المسلخ التابع للبلدية وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم، خاصة أن المسلخ يتوفر فيه أطباء بيطريون متخصصون وهذا يساهم في ضمان صحة الذبائح وسلامتها من أي أمراض. وتواصل مسالخ الظفرة استقبال الذباح في ثالث ورابع أيام العيد في جميع مدن منطقة الظفرة وتشمل مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، حيث يبدأ عمل المسالخ من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء وذلك لمواجهة أي أعداد متزايدة من الجمهور.

مسالخ أبوظبي
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الظفرة
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