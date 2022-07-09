بوجاتشار يواصل «العزف المنفرد» في «فرنسا للدراجات»



باريس (وام)



واصل السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات تألقه، في رحلة الدفاع عن اللقب بسباق فرنسا الدولي للدراجات «تور دو فرانس»، وأحرز لقب المرحلة السابعة من السباق. وقدم بوجاتشار المُتوج بلقب جولة فرنسا في النسختين الماضيتين، عرضاً قوياً وبذل جهداً كبيراً، ليتغلب على منافسه جوناس فينيجارد، في نهاية قوية ومثيرة للمرحلة السابعة.

وبهذا، تُوج بوجاتشار بلقب مرحلتين متتاليتين في السباق، وعزز صدارته للترتيب العام للسباق في النسخة الحالية، وحافظ على القميص الأصفر الذي سيرتديه في المرحلة الثامنة. وحسم بوجاتشار المرحلة السابعة، أولى المراحل الجبلية في الجولة، والتي أقيمت على مسار بطول 176.5 كم، انطلاقاً من تومبلين إلى قمة جبل بلانش دي بيل، وتفوق خلالها الدراج السلوفيني على الدنماركي فينيجارد، والسلوفيني الآخر بريموز روجليتش نجمي فريق «جامبو فيسما»، واللذين احتلال المركزين الثاني والثالث على التوالي في هذه المرحلة. وعزز بوجاتشارا صدارته للترتيب العام للسباق في هذه الجولة موسعاً الفارق مع فينيجارد صاحب المركز الثاني في الترتيب.

وتعليقاً على الفوز، قال تادي بوجاتشار: كان السباق صعباً، ولاسيما في الجزء الأخير من مسافة التسلق، عندما انطلق يوناس في أداء هجومي، أنا سعيد بتحقيق هذا الفوز أمام أعين عائلتي التي كانت حاضرة عند خط النهاية، ولاسيما لأن هذا الفوز يأتي تزامناً مع افتتاحي مؤسسة تعنى بمكافحة السرطان، وارتديت حذاء خاصاً بهذه المناسبة.

وأضاف: الفوز في هذه المرحلة أحد أهدافي في الجولة منذ الإعلان عن مسار جولة فرنسا لعام 2022، وتمكَّنت من تحقيقه وإحراز بعض التقدم في التوقيت، لكن هذه الأفضلية لن تكون كافية بوجود منافسين أشداء مثل فينيجارد الذي يعدّ أحد أفضل الدراجين المتخصصين بسباقات التسلق في العالم.