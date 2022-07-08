الفرحة تعمّ

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، كان أول المباركين لحجاج الدولة بأداء مناسكهم، مطمئناً على أحوالهم، ومؤكداً على تقديم كل التسهيلات لهم، انطلاقاً من حرص سموه الدائم على متابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات والمواقع، وتهيئة أفضل الظروف أمامهم ليكونوا شركاء فاعلين في نهضتنا.

تعم الفرحة بيننا في هذا العيد، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تعلو هاماتنا ونزداد تصميماً وقوة، على مضاعفة منجزاتنا، وتعزيز مسيرتنا، وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن.

في هذا العيد.. نفخر بإنجازاتنا التي حققناها محلياً ودولياً في السياسة والاقتصاد والاستثمار وبناء الإنسان، ونجدد عزمنا على تمتين اتحادنا وإعلاء راية وطننا وتطوير مؤسساته، ونطلق عنان طموحنا لمستقبل أفضل، ونمضي في قيمنا التاريخية بالتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، ونرسخ نموذجنا التنموي في المنطقة والعالم.

في عيد الأضحى المبارك، نتقدم إلى وطننا قيادة وحكومة وشعباً بأحر التهاني والتبريكات، ونضرع إلى العلي القدير أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية وكل العالم بالأمن والاستقرار والرخاء.