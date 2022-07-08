جالتييه يبطل مفعول «قنبلة دوناروما»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تلوح في الأفق مشكلة جديدة في باريس سان جيرمان، تتعلق بحراسة المرمى، وبعد أن اختار كريستوف جالتييه المدير الفني الجديد، الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ليكون الحارس الأساسي، واتفق معه في ذلك لوي كامبوس المدير الرياضي الجديد، أصبح الكوستاريكي كيلور نافاس في وضع لا يحسد عليه، إذ أنه في الوقت الذي لا يقبل فيه أن يجلس احتياطياً طوال الموسم للحارس الإيطالي، لا يرغب أيضاً في الرحيل عن النادي، حيث استقرت أسرته وألفت الحياة في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يفلح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق، في حسم مسألة حراسة المرمى في الموسم الماضي، وإنما أمسك بالعصا من المنتصف، فكان يشرك دوناروما في مباراة ونافاس في أخرى، ولم يستمر أي منهما في حراسة المرمى لأكثر من مباراة، إلا في حالة إصابة الآخر!

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن أهم مبررات قرار اختيار دوناروما لحراسة المرمى بصفة أساسية ودائمة، طالما كان سليماً، هي أن الإيطالي أصغر سناً «23 عاماً»، وعقده يمتد حتى «صيف 2026»، بينما نافاس في الخامسة والثلاثين من عمره، وينتهي عقده في «صيف 2024».

وقالت الصحيفة إن وجود نافاس في الفريق قد يؤثر بالسلب على أداء دوناروما، بمعنى إنه قد يتحول إلى «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في أي وقت، ولهذا يتعين على إدارة النادي أن تبحث عن عرض بيع أو إعارة للحارس الثاني نافاس، حتى تهييء أفضل الأجواء لتألق الحارس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة تكمن في أن سان جيرمان لم يتلق أي عرض لشراء نافاس حتى الآن، بينما الحارس الكوستاريكي نفسه لا يرغب في الرحيل ويريد استكمال عقده، لتعوده هو وأسرته على الحياة في باريس.

وقالت الصحيفة إن نادي نابولي الإيطالي هو الوحيد الذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نافاس، ولكنه لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن.

يذكر أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي السابق لسان جيرمان، والذي أقيل من منصبه منذ أسابيع قليلة كان ينوي أن يجعل دوناروما الحارس الأساسي للفريق في الموسم الجديد، بموافقة بوكيتينو، ولكن قرار الإقالة لم يسعفهما لتحقيق ذلك، ولم يحسم أمر حراسة المرمى إلا كريستوف جالتييه، بمباركة من لوي كامبوس المدير الرياضي الجديد.