دعم وتمكين

مسيرتنا التنموية في تقدم دائم، والمؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في ارتفاع، نتيجة لرؤية اختطتها القيادة الرشيدة قوامها الإنسان، وسياسات حكومية محورها المواطن، وخطط ومبادرات هدفها بناء المستقبل، حيث تؤكد النتائج التي استعرضها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بنمو الصادرات والاستثمار الأجنبي والشركات الجديدة وغيرها، على سداد هذه الرؤية وتلك السياسات، وتميز الخطط والمبادرات.

الإمارات تستمر في دعمها للمواطن، وتعزيز مشاركته في المنظومة الاقتصادية، كونه المنطلق والهدف، عبر قرارات تحفيزية استثنائية، آخرها منح إجازة تفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، ترجمة لتوجهات الدولة في دعم الشباب وفتح الأبواب أمامهم للإبداع، وتمكين المرأة في مختلف القطاعات، تتويجاً لريادة الإمارات عالمياً في التوازن بين الجنسين، بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي توجتها الحكومة الاتحادية كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة.

في هذه الأيام المباركة تتضاعف فرحتنا بالمنجزات، وتتجدد عزيمتنا بالبذل، ويعلو فخرنا بالوطن وعطائه، وتتعالى أصواتنا بالدعاء إلى الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وحكومتنا وشعب الإمارات، ويديم على هذه الأرض الخير والرفاه والسعادة.