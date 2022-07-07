«الشارقة للإذاعة والتلفزيون».. خريطة برامجية تثري أيام عيد الأضحى

الشارقة (الاتحاد)

تتهيأ «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» بكافة قنواتها وإذاعاتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بخريطة برامجية غنية بباقة منوعة تضم أكثر من 20 برنامجاً، تتنوع ما بين اللقاءات الحية مع الجماهير، والمسابقات المعرفية والترفيهية، وأحاديث الذكريات مع نخبة من الضيوف والمشاهير، فضلاً عن عدد من الأفلام والمسرحيات الكوميدية التي حفرت في ذاكرة المشاهدين وارتبطت بأجواء العيد.

وترصد الهيئة من خلال أجندتها البرامجية فرحة العيد، وتعكس القيم الإماراتية والتقاليد المحلية التي توارثتها الأجيال، وتلتقي بنخبة من نجوم الفن والتمثيل الذين يثرون أوقات المتابعين بتجاربهم وأسرار نجاحاتهم، فضلاً عن برامجها الترفيهية المدعمة بالمسابقات التفاعلية في الميدان، والتي تلتقي الجمهور وترصد لهم جوائز تحفيزية. منصة «مرايا»

وسيكون متابعو منصة «مرايا» على موعد في أيام العيد مع رائعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفيلم التاريخي «خورفكان»، إضافة إلى عدد من الأعمال الفنية التي حازت شهرة في تاريخ السينما والمسرح العربي، ومنها مسرحية «هالة حبيبتي» من بطولة الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والأفلام العربية «بنك الحظ» و«لف ودوران»، مع بعض الأفلام الخليجية مثل «ودي أتكلم» و«كيلو 300»، فضلاً عن فيلم «وصاة أمي» من بطولة الفنانة هدى حسين.ومنذ بداية موسم الحج ودخول عشر ذي الحجة يحرص تلفزيون الشارقة على رصد الأجواء الروحانية والإيمانية التي ترافق حجاج بيت الله الحرام، ويواكبها أولاً بأول من خلال تقاريره الإخبارية، ومع إطلالة العيد، تأخذ الفقرات والبرامج الدينية حيزاً من أجندة برامجه من خلال برنامج «حديث العيد» الذي يأتي في ثلاث حلقات، تتناول الحلقة الأولى آداب العيد وسننه، وفي الحلقة الثانية يفتح أمام المشاهدين أبواب المعرفة حول الأضحية وسننها وآدابها، ومع تعاليم الإسلام السمحة التي تحث على التواصل والمحبة تأتي الحلقة الثالثة لتبرز فضائل صلة الأرحام. «ليالي العيد»

ويلتقي «تلفزيون الشارقة» مشاهديه ببرامج خصصها للعيد، حيث يأتي برنامج «ليالي العيد» بصحبة فريق أماسي: إيمان الجابري ورحيلة الحوسني وأنوار فخري، وإخراج ريهان عمران وعلياء الصايغ وعبد الله الحمادي، في ثلاث حلقات تستمر طيلة أيام العيد على الهواء مباشرة، حيث سيكون زوار مراكز التسوق في الإمارة على موعد مع العدسة بصحبة نخبة من نجوم الفن الإماراتيين والخليجيين، كما يستضيف مواهب مبدعة تتحدث عن تجاربها، ويتخلله مسابقات تفاعلية للجمهور.وفي صباح الشارقة، يتحدث مقدمو البرنامج: أمل محمد وإسماعيل الشيباني وعلياء المنصوري وعلياء الشامسي مع كوكبة من نجوم الدراما العرب، منهم رشيد عساف ومنى واصف، وجاسم الزعابي وقمر الصفدي، كما يتضمن تقارير مصورة تبرز فرحة العيد وأجواءه في عدد من مناطق الإمارة.

ويحرص تلفزيون الشارقة على ترسيخ رسالة الشارقة الثقافية والحضارية في فترة العيد، فمن خلال برنامج «ابتسم أنت في الشارقة»، الذي يضم ثلاث حلقات، تبرز جماليات المعالم السياحية والتراثية والثقافية التي تحفل بها إمارة الشارقة، حيث تجول عدسة الكاميرا في ربوع الشارقة مرسخة السعادة والابتسامة التي يتميز بها سكانها.

أما «في الشارقة» فهو برنامج وثائقي يسلط الضوء على أماكن الجذب التي يقبل عليها الجمهور من المطاعم والمتاجر، كما يتناول برنامج «معاً أصدقاء، مجالات تعليمية وترفيهية من خلال فقراته المتنوعة الجاذبة للأطفال. «عساكم من عواده»

وبروح رسالتها في رصد ملامح الأصالة وروائع عادات أبناء مناطق الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، تتزين «قناة الشرقية من كلباء» خلال أيام العيد لمشاهديها ب5 برامج متنوعة، هي «عيدكم مبارك»، «عساكم من عواده»، «عيد وقصيد»، «عيد أول»، و«عيدنا في الشرقية».

وتتواصل إذاعة الشارقة مع مستمعيها في فترة العيد عبر برنامج «صباح العيد»، كما يلبي برنامج «صباح العيد» تطلعات المستمعين الكبار، ويتواصل برنامج «فرحة العيد» مع الأطفال ليرسم على وجهوهم الابتسامات البريئة التي تنتظر أيام العيد بشوق.

ومن خلال برنامج «ليالي العيد»، يتشارك الضيوف من الفنانين مع جمهور الإذاعة فرحتهم بالعيد، ويثرون الوقت بالأسئلة التي يحظى الفائز بها بجوائز تشجيعية.

وأعدت «قناة الوسطى» من الذيد مجموعة من البرامج والأفلام العربية المتميزة، التي ستبث عبر شاشتها خلال عيد الأضحى المبارك، لتناسب كافة أذواق المشاهدين، ومنها البرنامج الديني «آداب وأحكام»، وبرنامج «لمة العيد»، و«مجلس الشعراء» و«زاد البدو» و«بريق الذاكرة»، وغيرها. إضافة إلى برامج متنوعة عبر أثير الرذاعة، خاصة إذاعة القرآن الكريم، وإذاعة بلس 95.