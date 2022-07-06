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الحياة تعود إلى مدن أوروبا إثر التعافي من كورونا
سياح ومتسوقون في باريس
6 يوليو 2022 18:40

أظهر تقرير، نشر اليوم الأربعاء، أن مناطق التسوق الرئيسة في مدن أوروبا بدأت تجتذب الزبائن مجددا في مؤشر على التعافي من فيروس كورونا المستجد.
وارتفع عدد الزبائن في شارع "الشانزلزيه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس عن ما كان عليه قبل جائحة كورونا بنسبة 23%، في حين مازال العدد في شارع "كورفورستندام" في العاصمة الألمانية برلين أقل بنسبة 12% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وخلال الفترة من يونيو 2021 ومايو 2022، ارتفعت حشود الزبائن بنسبة 102% مقارنة بالعام السابق في شارع الشانزلزيه، وفي شارع "كوروفورستندام" وشارع "أوكسفورد" في العاصمة البريطانية لندن بنسبة 31%.
يعود المتسوقون والسائحون إلى أماكن التسوق بصورة أسرع من المتوقع، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الطاقة والمواد الغذائية.
وأظهرت البيانات استقرار سوق العقارات في شوارع التسوق الكبرى، كما أن سلاسل المحال العالمية بدأت مجددا في الاستثمارات في المحال الكبرى.
وأدت جائحة كورونا، التي بدأت في نهاية عام 2019، إلى موجات من إغلاق الاقتصاد في كل دول العالم. لكن حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وتفشي المرض بين الجمهور والعلاجات والأبحاث العديدة  وظهور سلالات من الفيروس أقل خطورة، كلها عوامل مكنت من التعافي من جائحة كوفيد-19.

المصدر: د ب أ
السياحة
جائحة كورونا
التسوق
أوروبا
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