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الاتفاق يقرب دي ماريا من اليوفي
الاتفاق يقرب دي ماريا من اليوفي
6 يوليو 2022 14:39

روما(د ب أ) 
ذكر تقرير إخباري أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم توصل إلى اتفاق مع أنخيل دي ماريا، ليضمه إلى صفوف الفريق بعقد لمدة عام واحد.
وينضم دي ماريا «34 عاماً» إلى يوفنتوس بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أنه من المتوقع أن يتواجد دي ماريا في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام التعاقد، ليصبح بذلك ثاني صفقة انتقال حر يبرمها يوفنتوس هذا الصيف.
وكان يوفنتوس حسم في يونيو الماضي تعاقده مع بول بوجبا، الذي سيكون في تورينو يوم السبت المقبل لإتمام صفقة انتقاله للفريق بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وانتهى مشوار دي ماريا مع باريس سان جيرمان بعد أن قضى معه سبعة مواسم شهدت مشاركته في 295 مباراة سجل خلالها 92 هدفاً.

 

يوفنتوس
دي ماريا
بوجبا
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