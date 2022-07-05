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الدعم الاجتماعي.. برنامج متكامل
الدعم الاجتماعي.. برنامج متكامل
6 يوليو 2022 00:15

الآثار الإيجابية لبرنامج الدعم الاجتماعي الجديد لذوي الدخل المحدود، الذي جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تمتد لتشمل فئات عديدة من المجتمع، إلى جانب دوره المهم في دعم استقرار الأسر وتأمين مستوى معيشي كريم للمستفيدين، وضخ المزيد من السيولة في المنظومة الاقتصادية.
برنامج اجتماعي متكامل، يراعي مختلف الجوانب والظروف المرتبطة بالأسرة الإماراتية من ذوي الدخل المحدود، بهدف توفير أفضل عناصر جودة الحياة للأفراد، وتمكين المجتمع ككل؛ من خلال وضع حد معياري لمستوى الدخل الكفيل بتوفير جميع احتياجات الأسر، سواء أكان رب الأسرة موظفاً أم متقاعداً أم غير عامل أم حتى باحثاً عن عمل.
أهمية البرنامج وشموليته تكمن أيضاً في مساعدته الأفراد على تكوين الأسر، والتشجيع على استمرار التعلم والريادة من خلال دعم الطلبة الجامعيين، ويكافئ المواطنين والمتقاعدين أصحاب الخبرة والخدمة الطويلة، ويسهم في تمكين المرأة العاملة أو ربة الأسرة، ومساعدتها في رعاية أفراد عائلتها، إلى جانب مرونته في التعامل مع الارتفاعات والمتغيرات بنسب التضخم، ما يهيئ الظروف أمام أبناء المجتمع الإماراتي للمشاركة بفعالية في المسيرة التنموية التي تضع المواطن واحتياجاته وطموحه ومستقبله على رأس أولوياتها.

الدعم الاجتماعي
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برنامج الدعم الاجتماعي
محمد بن زايد
الإمارات
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