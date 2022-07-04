«الطوارئ والأزمات» تعلن الإجراءات الاحترازية بعد العودة من الحج
شعار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
4 يوليو 2022 18:16
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الاثنين، الإجراءات الاحترازية المعتمدة بعد العودة من أداء فريضة الحج. وقالت الهيئة، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، إن هذه الإجراءات الخاصة بالعودة من أداء فريضة الحج تشمل «الالتزام بلبس الكمامة وتقليل المخالطة والخروج من المنزل في أول (7) أيام». كما تشمل الإجراءات «إجراء الفحص المخبري (اختياريا) في مطارات الدولة عند الوصول مع التأكيد على أن الفحص المخبري PCR إلزامي للحالات المشتبه بها». وأضافت الهيئة أنه يتعين «إجراء فحص إلزامي على الجميع في اليوم الرابع أو عند ظهور الأعراض».