«جاود» بطل «نسخة بومبادور»



أبوظبي (الاتحاد)



توج المهر «جاود» لكاثرين لوميت، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بومبادور الفرنسي، وبلغت جائزته 12.000 يورو، برعاية النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وسيطر «جاود» بإشراف دي جوليمين، وقيادة ألكساندر جافلان، على مجريات السباق البالغ طوله 1200 متر على الأرضية الرملية، متفوقاً بفارق 4.5 طول عن المهرة «سامبورستا» بقيادة لوكاس أرماند، وقاطعاً المسافة في 1:20:90 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «جامايكا دو بوزلس» بقيادة انطوين ويرل.

ومن جهة أخري يستضيف مضمار وولفرهامبتون الرملي عصر غد «الثلاثاء»، فعاليات الجولة الرابعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، ضمن فعاليات المهرجان في إنجلترا.

ورحبت منظمة سباقات الخيول العربية بالسباق المحلي الرابع لهم هذا الموسم، وسيكون السباق البالغ طوله 1950 متراً، والبالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، هو السباق التاسع على البطاقة في مضمار وولفرهامبتون، ومخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق.

ويتصدر «كفؤ عذبة» لعذبة للسباقات، وقيادة توم ماركواند الترشيحات، بعد حلوله في المركز الثاني في آخر مشاركة، إلى جانب رفيق إسطبله «لواء عذبة» الذي يشارك في السباقات للمرة الأولى بقيادة شارلس برايس، وكلاهما بإشراف فيليب كولنجتون.

وتسعى الفرس «المحبوبة» لجيمس أوين للسباقات بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارس المتدرب اليك ستيفنس، للعودة لمنصة التتويج بعد حلولها في المركز الرابع في مشاركتها الأخيرة.

وتسعى المهرة «لجين» لجون اليوت، بإشراف فيليب كولنجتون وقيادة فولي بريتسلايد، لقلب الطاولة على منافسيها بعد حلولها ثالثة بفارق طول عن «كفؤ عذبة»، وهناك «الحطاب» لجاي كيلواي، بإشراف بيتر همرسلاي وقيادة باتريك بارلو.

وقالت جيني هاينز الرئيس التنفيذي لمنظمة سباقات الخيول العربية في إنجلترا: إن المنظمة ممتنة للغاية للدعم المستمر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي أقام أول سباق له في إنجلترا عام 2011.

وتعد سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، جزءاً لا يتجزأ من تقويم سباقات الخيول العربية الأصيلة في إنجلترا، وهي إضافة شهيرة للبرنامج في جميع أنحاء العالم.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.