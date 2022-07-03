«سيريوس 21».. إنجاز فضائي

إضافة نوعية جديدة لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء، وخطوة كبيرة تعزز مسيرة الدولة العلمية، وإنجاز تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع العلمي العالمي، ومشروع طموح يفتح الباب أمام تنفيذ العديد من المشاريع التي تدعم القيادة الرشيدة تحقيقها في مجال الفضاء مستقبلاً باستكشاف كوكبي القمر والزهرة وحزام الكويكبات، حتى الوصول إلى الهدف الأبعد ببناء أول مستوطنة على كوكب المريخ في 2117.

صالح العامري، أول رائد محاكاة فضاء إماراتي وعربي، بعد أن أنهى بنجاح مهمة استثنائية عُزِل خلالها لفترة امتدت 8 أشهر، ضمن المحطة «سيريوس 21» في العاصمة الروسية موسكو، في خطوة تمهد لإعداد وتجهيز رواد الفضاء الإماراتيين لرحلات الفضاء المستقبلية إلى القمر أو المريخ، كما تدعم بناء كوادر وطنية وعلمية متخصصة في الدولة، وتعمل على تطوير علوم الفضاء في مؤسساتنا الأكاديمية.

برنامج الإمارات الوطني للفضاء، أنجز الكثير، وخلال فترة وجيزة، فتأهيل الكوادر الوطنية تزامن مع إطلاق برامج لاحتضان الشركات الناشئة في قطاع الفضاء في المنطقة والعالم، وإنشاء سوق جديد للشركات ذات الصلة بالقطاع، وتوفير البنية المؤهلة للتصنيع والبحث والتطوير، ضمن رؤية شاملة للقيادة الرشيدة تهدف إلى بناء أسس قوية لاقتصاد مستدام وقائم على المعرفة عبر تعزيز التكنولوجيا والابتكار ودعم البحث العلمي، في إطار مسيرتنا التنموية نحو المئوية.