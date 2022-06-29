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أزمة أوكرانيا.. تحدٍ إنساني
أزمة أوكرانيا.. تحدٍ إنساني
30 يونيو 2022 01:30

أكثر من خمسة ملايين أوكراني فروا من بلادهم مع دخول النزاع شهره الخامس، وأزمة الغذاء تتعمق أكثر في العالم، وكثير من البلدان تعاني نقصاً في إمدادات الطاقة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي.. كل هذه التداعيات معرضة للتفاقم في حال عدم التهدئة واستمرار تصعيد الأزمة في أوكرانيا، مع زيادة خطر حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
الإمارات، عملت من خلال مختلف المحافل العالمية، وفي إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعبر علاقاتها الدولية وقنواتها الدبلوماسية، للحيلولة دون التصعيد، ودعت إلى ضبط النفس، وإنهاء هذه الأزمة بالحوار وبالطرق الدبلوماسية؛ لأن استمرارها ليس من مصلحة أحد، وتؤكد دوماً ضرورة مضاعفة هذه الجهود لتحقيق السلام، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي دفع ثمن تداعياتها الأطفال والنساء وكبار السن والمجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم، وتهدد بتوسيع دائرة الضحايا بين صفوف المدنيين والمهجرين.
العالم يحتاج إلى تعزيز التضامن اليوم أكثر من أي وقت، وإعلاء قيم التعايش، وانتهاج الحوار سبيلاً لإنهاء أي صراع، خاصة عندما تمتد وتتصاعد آثاره الاقتصادية والسياسية والإنسانية، وهي ثوابت إماراتية راسخة تسعى من خلالها الدولة لإحياء مفاهيم التقارب، ووقف العنف وإحلال السلام، وتعزيز احترام القانون الدولي، واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، لأن هذه الصراعات تمثل تحدياً إنسانياً لا تتوقف تداعياته السلبية.

أوكرانيا
روسيا
حقوق الإنسان
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
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