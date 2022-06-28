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عام دراسي ناجح
عام دراسي ناجح
29 يونيو 2022 00:49

إعلان نتائج امتحانات نهاية العام اليوم، يتوج عاماً دراسياً تلاقت فيه جهود المؤسسات الرسمية والأسرة التعليمية والأهالي، لتزويد الطلبة بالمهارات العلمية والفنية، ليكونوا ركيزة رئيسة في بناء الاقتصاد المعرفي الذي تنتهجه الإمارات خلال الخمسين القادمة، بهدف تحقيق ريادتها التنموية، انطلاقاً من رؤية تستهدف بناء الأجيال المقبلة بالعلم، وتحصينهم بالقيم، وتسليحهم بأدوات التكنولوجيا والابتكار والتنافسية.
عام نهل فيه الطلبة من روافد العلم، وحصد فيه المجدون المراتب الأولى، لتكتمل فرحتهم وفرحة أهاليهم بهذه النتائج المشرفة التي تؤكد جودة النظام التعليمي وقدرته على تحفيز روح التنافس بين الطلبة، وكفاءة هيئات التدريس، وتوفر البرامج الأكاديمية المتكاملة، في ظل خطط واستراتيجيات مستمرة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير التعليم، حيث يشهد العام الدراسي المقبل إطلاق نموذج جديد للمدارس الحكومية «مدارس الأجيال» التي تمثل خطوة رائدة في دعم المنظومة التعليمية.
تعليمنا عصري عالمي يواكب طموح الإمارات وخططها المستقبلية، ويستهدف تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، وبناء كوادر وطنية قادرة على امتلاك ناصية العلوم على اختلافها في الطاقة والأعمال والفضاء، تجسيداً لمبادئ الخمسين وإيمان الدولة بأن تطوير التعليم هو المحرك الرئيس للنمو وصناعة المستقبل.
«الاتحاد» تتقدم للأوائل والناجحين وذويهم بالتهنئة والتبريك، وتثمّن كل الجهود التي صبت في نجاح عام دراسي جديد.

الإمارات
الاقتصاد المعرفي
التكنولوجيا
مدارس الأجيال
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