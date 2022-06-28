"الصحة العالمية": ارتفاع إصابات جدري القرود على مستوى العالم

قالت منظمة الصحة العالمية في إفادة، الاثنين، إنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدري القرود وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا. وذكرت المنظمة أنه منذ 17 يونيو، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القرود. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن جدري القرود لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض.

المصدر: وكالات