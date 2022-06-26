نهيان بن مبارك يفتتح مبنى «إنترناشيونال كوميونتي» في أبوظبي

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المبنى الجديد لمدارس إنترناشيونال كوميونتي - فرع مركز المدينة في أبوظبي، بحضور معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، والدكتور قاسم العوم رئيس مجلس الأمناء للمدارس.

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري، إيذاناً بافتتاح المبنى الجديد.. وتعرف معاليه على ما يضمه مبنى المدرسة من أقسام ومرافق إدارية ومسرح يتسع لـ610 أشخاص وما يتوافر بها من فصول دراسية ومرافق.

كما شهد معاليه حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة «الخمسين» لـ95 من الخريجين والخريجات من مرحلة الثانوية العامة - المنهاج أميركي في مدارس إنترناشيونال كوميونتي - فرع المشرف.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال كلمته: «نتقدم بعظيم الشكر وفائق التقدير والامتنان للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً على مكانة التعليم الجيد والمنتج في مسيرة الدولة بل تؤكد دائماً أيضاً على التزام الإمارات بأن يكون هذا التعليم هو الطريق إلى تنمية الفرد وتقدم المجتمع». وأضاف أن الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تلتزم كل الالتزام بإعداد أجيال المستقبل كي يكونوا مساهمين بنشاط في جهود التنمية الشاملة في ربوع الوطن كافة... نعتز ونفتخر بحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على الاهتمام بالتعليم باعتباره اهتماماً بالمستقبل ووسيلة أكيدة لتمكين الدولة من أخذ مكانتها اللائقة بها بين دول العالم أجمع وتعزيز قدراتها على التنافس الناجح في المجالات كافة.

من جانبه، تقدم محمد الشما العضو المنتدب المدير التنفيذي لمدارس إنترناشيونال كوميونتي، بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها لقطاع التعليم في الدولة، وتهيئة بيئة تعليمية متطورة قادرة على تعزيز تنافسية الدولة على مستوى العالم.