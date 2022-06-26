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بعد «بريكست».. جونسون يبدي «حماساً كبيراً» لمشروع ماكرون
ماكرون وجونسون في اجتماع سابق
26 يونيو 2022 16:51

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «حماساً كبيراً» للمشروع الذي اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية ستتيح «إعادة إشراك» بريطانيا بأوروبا بعد بريكست، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد عقب لقاء جمع جونسون والرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال قصر الإليزيه بعد لقاء بين الرجلين على هامش قمة مجموعة السبع في بافاريا بألمانيا، إن الرئيس الفرنسي شعر بأن جونسون أبدى «حماساً كبيراً» عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التي ستتيح «إعادة إشراك» بريطانيا بأوروبا.

وأخبر بوريس جونسون الرئيس الفرنسي بأنّ «الفكرة خطرت له في العام 2016»، ليردّ عليه إيمانويل ماكرون ممازحًا بأنه في هذه الحال سيمنحه «حقوق الملكية الفكرية».

وأضاف الإليزيه: «هذا رائع. سيجعل من الممكن وجود نهج حكومي دولي بحيث نعيد إشراك البريطانيين ودول غرب البلقان».

وأشار الإليزيه إلى أنّ بوريس جونسون «يرغب في أن يكون هناك (مساحة) حيث يمكن فتح نقاش خارج الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أنّ الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات سيُعقد في النصف الثاني من العام 2022 في ظل رئاسة تشيكيا للاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفرنسي عرض مشروع إنشاء «مجموعة أوروبية جديدة» في التاسع من مايو أمام البرلمان الأوروبي وسط نقاش بشأن قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في ظل حربها مع روسيا.

المصدر: وكالات
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