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جونسون: لن أخضع لأي «تحول نفسي» بعد الهزيمة الانتخابية
جونسون
25 يونيو 2022 20:52

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه لن يخضع لأي «تحول نفسي» على الرغم من الهزيمة الانتخابية التي مني بها حزبه هذا الأسبوع، إضافة إلى تقارير إعلامية ذكرت أنه يخطط لبناء منزل فاخر على شجرة لابنه. وكان رئيس الوزراء البريطاني قد نجا من تصويت على الثقة، لكن ما أضعفه أكثر مطالبة أكثر من 40 بالمائة من نوابه بأن يستقيل. واهتز منصبه مجدداً الجمعة بعد خسارته معركتين انتخابيتين على مقعدين رمزيين للغاية. وقال جونسون لبرنامج «توداي» على إذاعة «بي بي سي»، إنه إذا أراد منتقدوه أن «يخضع لنوع من التحول النفسي، أعتقد أن مستمعينا يعرفون أن هذا لن يحدث». وأضاف «ما يمكن القيام به، وما يجب أن تفعله الحكومة، وما أريد أنا القيام به، هو الاستمرار في تغيير وإصلاح وتحسين أنظمتنا واقتصادنا». وقالت ديزي كوبر نائبة رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي كان أحد الفائزين في الانتخابات الفرعية، إن التصريحات أظهرت أن جونسون «لا ينوي أبداً تغيير شخصيته». وتراجعت شعبية جونسون بعد الكشف عن فضيحة إقامته حفلات في مقره في دوانينغ ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب كوفيد وتغريمه من قبل الشرطة مع عشرات من موظفيه.

المصدر: وكالات
بريطانيا
بوريس جونسون
ملكة بريطانيا
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