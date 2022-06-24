نحو «الميل الأخير»

توقيع الإمارات على إعلان «كيغالي» بشأن الأمراض المدارية المهملة، يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهوده الإنسانية في دعم مختلف الجهود الهادفة للقضاء على هذه الأمراض، كما يتوج جهوداً بذلتها الدولة بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال استئصال الأمراض على مدى عقود، إضافة إلى أن التوقيع يؤكد على تجديد الدولة مساهماتها للمضي قدماً في حماية حياة ملايين البشر، من الأمراض، في المجتمعات الأكثر ضعفاً.

الدعم الذي يقدمه العالم في هذا المجال مكّن 45 دولة من القضاء على واحد على الأقل من تلك الأمراض، ما يؤكد نجاح هذه الجهود وضرورة استمرار العمل الجماعي في إطار التعاون بين الحكومات والمنظمات المختصة والمانحين، في الوقت الذي تعمل فيه الإمارات على حشد الجهود لتسريع الخطوات نحو القضاء على هذه الأمراض، وخاصة عبر مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، والمتمثلة بإطلاق صندوق بلوغ الميل الأخير، وتأسيس معهد «ريتش» في أبوظبي، إضافة إلى مبادرة سموه لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم.

المساعدات التي تقدمها الإمارات في مجال مكافحة الأمراض تستهدف تقديم علاج وأدوية ومستلزمات طبية ورعاية وقائية عبر التوعية والتثقيف والتدريب، إضافة إلى إسهامها في مجال البحوث والدراسات الطبية من أجل الوصول إلى علاجات كفيلة بدحر الأمراض، خاصة في المجتمعات الأكثر هشاشة والتي تفتقر لأدنى مستويات الرعاية الصحية، وجعل العالم أكثر صحة وسلامة وأمناً للجميع.