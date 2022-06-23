الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات.. وجهة الصناعة
الإمارات.. وجهة الصناعة
24 يونيو 2022 00:15

قفزات كبيرة حققتها دولة الإمارات في القطاع الصناعي عالمياً، بتقدمها 20 مرتبة في تقرير الأداء الصناعي التنافسي خلال سبع سنوات فقط، ولتكون بذلك الدولة الأولى عربياً والوحيدة في المنطقة التي تحقق هذا المستوى من التقدم، ما يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الدولة بجعل الصناعة جزءاً مهماً في مسيرتها التنموية القائمة على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة والتفوق الرقمي والتقني والعلمي، واحتضان المواهب والشركات والاستثمارات.
تصدُّر الإمارات التنافسية الصناعية، وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يرتبط بمجموعة من العوامل، أهمها: التخطيط المسبق، واستشراف التحديات والتغيرات العالمية، والتكيف مع تلك التطورات، والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، إضافة إلى امتلاك الدولة قاعدة صلبة تمهد الطريق أمام الصناعة، من حيث البنية التحتية والتشريعات المتطورة والمبادرات التحفيزية للشركات ورجال الأعمال، وتوظيف التقنية، وسهولة الوصول إلى الأسواق في المنطقة والعالم، وحرصها على إبرام الشراكات لتعزيز قدرتها الإنتاجية والتصديرية.
الصناعة بالدولة في تطور سريع، لا سيما مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، فالمنتج المحلي أضحى ينافس المنتجات العالمية، والصادرات الصناعية في ارتفاع، وعدد المصانع في نمو سنوياً، والاستثمار الأجنبي في تزايد دائم، ومليارات الدراهم تم إعادة توجيهها للاقتصاد الوطني، عبر برنامج القيمة المحلية المضافة، وكلها خطوات تقربنا من الهدف بأن تكون الإمارات الوجهة الأمثل للصناعة والصناعيين في المنطقة.

مؤشرات التنافسية
الصناعة
الإمارات
قطاع الصناعة
القطاع الصناعي
آخر الأخبار
البرازيلي مارلوس هدف مشترك للنصر وخورفكان
الرياضي
البرازيلي مارلوس هدف مشترك للنصر وخورفكان
اليوم 15:15
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
الاقتصادي
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
اليوم 15:07
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
الاقتصادي
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
اليوم 15:05
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
الرياضي
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
اليوم 15:00
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©