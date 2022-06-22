مؤتمر «كوب 28» بشأن تغير المناخ، و«إكسبو دبي»، تجسيد لنهج إماراتي راسخ بتوثيق التعاون والعمل معاً من أجل تحقيق مستقبل مستدام للعالم، كما يعكس الحدثان الاستثنائيان رؤية الدولة في استشراف التحديات وتسريع التقدم العالمي في إيجاد حلول للتغير المناخي، إلى جانب كونهما ترجمة لجهود إماراتية ممتدة لعقود في هذا المجال حققت الريادة للدولة وجعلت منها نموذجاً عالمياً للنمو الاقتصادي المستدام.

السجل الحافل للإمارات في مجال العمل المناخي، وإسهاماتها الإقليمية والدولية في حشد الجهود العالمية في هذا المجال، وتحقيقها السبق في الانضمام للاتفاقات الدولية المعنية بالحد من تداعيات التغير المناخي، كانت دوماً محل تقدير عالمي، وجعلت منها وجهة مثالية لاحتضان أهم الفعاليات، ومنها استضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي سيعقد في «مدينة إكسبو دبي» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبما يشكل امتداداً لنهج الدولة وقيمها في تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل الدولي، كما يرسخ رسالة «إكسبو» في تواصل العقول وصنع المستقبل.

العام المقبل، يجتمع العالم في الإمارات من أجل وقفة جادة حيال تداعيات التغير المناخي، تتضمن التشجيع على إعداد السياسات والتشريعات لحماية المناخ، وتوحيد الجهود بإجراءات سريعة تخفف من الآثار على البيئة والتنوع البيولوجي، ومنها: تبني حلول الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون، وتوظيف التكنولوجيا في الصناعة، وتحفيز الابتكار، وصولاً إلى تحقيق الحياد الكربوني، من أجل مستقبل الأرض والإنسان.