«مؤسسة العويس» و«الأعلى للثقافة» ينظمان ملتقى دولياً عن جابر عصفور

دبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون المجلس الأعلى للثقافة بمصر الملتقى الدولي "جابر عصفور.. الإنجاز والتنوير"، خلال يومي 26 و27 يونيو 2022 بمقر المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة، بمشاركة نخبة من نقاد ومفكرين ومبدعين من خمسة عشرة دولة عربية، وتفتتحه إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية.

وذلك في إطار حرص المؤسستين على الاحتفاء بالرموز الفكرية والثقافية التي أثرت في الحركة الثقافية في العالم العربي ومن بينهم الناقد الراحل الدكتور جابر عصفور لعرض جزء من إسهاماته في الحقل الثقافي وطرح رؤى لكيفية الاستفادة من منجزه الفكري.

ويتضمن الملتقى محاور رئيسة وورش عمل وشهادات؛ بمشاركة نخبة كبيرة من النقاد والمبدعين والسياسيين من أصدقاء وتلامذة ومحبي العالم الراحل الجليل من 14 دولة عربية.

وتنطلق فعاليات الملتقى يوم الأحد 26 وتستمر لغاية يوم الاثنين 27 يونيو الجاري بمقر المجلس الأعلى للثقافة، تناقش خلالهما الموضوعات التالية: جابر عصفور أستاذًا وناقدًا، جابر عصفور وقضايا التنوير، جابر عصفور رائدًا من رواد الثقافة العربية "شهادات"، جابر عصفور ومؤسسات العمل الثقافي، جابر عصفور وقضايا الترجمة، المشروع الثقافي لجابر عصفور "حلقة نقاشية".

كما يصاحب الملتقى معرض للكتاب بمشاركة هيئات النشر التابعة لوزارة الثقافة المصرية وبعض دور النشر الخاصة يتضمن مؤلفات لعصفور والأعمال الصادرة عنه.

