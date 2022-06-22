الخميس 23 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الإمارات تنهي الحداد الرسمي.. مسيرة خليفة نبراس تقتدي به الأجيال
الإمارات تنهي الحداد الرسمي.. مسيرة خليفة نبراس تقتدي به الأجيال
22 يونيو 2022 20:53

رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أعلامها معلنة انتهاء فترة الحداد الرسمي على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، والتي امتدت أربعين يوما عبر خلالها العالم عن حزنه العميق لفقدان قائد التمكين الذي كرس حياته خدمة لوطنه والإنسانية جمعاء.

وتبقى مسيرة المغفور الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» نبراسا تقتدي به الأجيال، بعد أن ترك إرثا حافلا بالعطاء والإنجاز وبصمات خالدة في شتى المجالات التنموية والإنسانية.

وشهدت الإمارات خلال أربعين يوما توافد زعماء العالم و كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية الذين قدموا تعازيهم بفقيد الوطن الكبير، فيما استقبلت سفارات الدولة بالخارج وفود المعزين الرسمية والشعبية.

خليفة بن زايد في ذمة الله
تابع التغطية كاملة

وأعلنت العديد من الدول الحداد الرسمي على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، فيما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة تأبينية أعربت خلالها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة عن خالص تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة دولة الإمارات في وفاة الراحل الكبير، في حين عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا تأبينيا بدأه بالوقوف دقيقة حدادا على روح فقيد الوطن.

وعكست المشاركة الواسعة في عزاء الراحل الكبير حجم المكانة العالمية لدولة الإمارات وفقيدها، مستذكرين مآثره الخالدة ودوره الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، فقد نجحت الإمارات بقيادته «رحمه الله» في نسج علاقات قوية بدول العالم على أسس الاحترام المتبادل، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني.

كانت الإمارات قد شيعت المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» في 13 مايو الماضي بعد رحلة عطاء امتدت لـ 74 عاما سطر خلالها إنجازات خالدة على المستوى المحلي والعربي والدولي.

المصدر: وام
الشيخ خليفة بن زايد
الإمارات
خليفة بن زايد
آخر الأخبار
يظهر أنبوب اختبار مكتوب عليه " إيجابي الاختبار" في هذه الصورة التوضيحية
دنيا
بيانات جديدة عن السلالتين الفرعيتين من "أوميكرون"
اليوم 09:38
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
الاقتصادي
هبوط أسعار الذهب بعد بيان من المركزي الأميركي
اليوم 09:29
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر دعوة لتوسيع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري
عربي ودولي
كيم جونج أون يرأس اجتماعاً عسكرياً وسط مخاوف من تجربة نووية
اليوم 09:12
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
دنيا
فاكهة شائعة ترفع مستويات السكر في الدم
اليوم 08:31
ألمانيا توصي بإعطاء تطعيم جدري القرود
عربي ودولي
أميركا توسع اختبارات جدري القرود مع زيادة الحالات
اليوم 08:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©