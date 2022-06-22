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الصين ترفع الإستجابة للفيضانات إلى أعلى مستوى
الصين ترفع الإستجابة للفيضانات إلى أعلى مستوى
22 يونيو 2022 15:07

رفعت هيئة السيطرة على الفيضانات في حوض دلتا نهر اللؤلؤ بجنوب الصين الإستجابة الطارئة للفيضانات إلى المستوى الأول، أعلى مستوى، أمس حيث من المتوقع أن تؤدي السيول المتصاعدة على نهري بيجيانغ وشيجيانغ، "النهران الرئيسيان" للحوض، إلى استمرار ارتفاع منسوب المياه الوقت، وفقًا لوزارة الموارد المائية.

يوجد في الصين نظام استجابة طوارئ مكون من أربعة مستويات للسيطرة على الفيضانات، والمستوى 1 هو الأكثر إلحاحًا وشدة.

وقد طلبت السلطات من حكومة مقاطعة قوانغدونغ تعزيز المراقبة والإنذار المبكر، والترتيب علميًا لاحتجاز الفيضانات وإجراءات التحويل، وحماية الخزانات والسدود، والتنفيذ الجيد لأعمال الإخلاء والإنقاذ في محاولة لضمان سلامة السدود الرئيسية على نهر بيجيانغ ونهرشيجيانغ ومجموعة مدينة دلتا نهر اللؤلؤ.

وتتواصل الأمطار الغزيرة في اجتياح مقاطعة قوانغدونغ، مما أدى إلى تضخم الأنهار وحدوث انهيارات أرضية، ودفع إلى إجلاء السكان في الأسبوع الماضي.

وأمرت حكومات المناطق المعرضة للخطر بالتعليق الفوري للمدارس أو الإنتاج أو المرور أو الأعمال إذا لزم الأمر، دون ادخار أي جهد لضمان سلامة حياة الناس وممتلكاتهم وتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث.

كما خصصت الصين يوم الثلاثاء 200 مليون يوان /حوالي 29.92 مليون دولار من الأموال المركزية للإغاثة من الكوارث، حيث ضربت العواصف المطيرة المناطق الجنوبية من البلاد.

 

المصدر: وام
بكين
الفيضانات
الصين
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