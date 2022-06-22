زيارة لا تُنسى إلى «وارنر براذرز أبوظبي»

ترحب «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بضيوفها للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية عبر باقة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار.
وتواصل «عالم وارنر براذرز أبوظبي» استقبال ضيوفها هذا الصيف مع عرض الدخول المجاني للأطفال المستمر لغاية 4 سبتمبر، والذي يجعل من هذه الزيارة تجربة ترفيهية فريدة تبقى في الذاكرة.وسيتمكن الضيوف عند زيارتهم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» من الالتقاء بشخصيات «دي سي سوبر هيروز» وشخصيات «الأنيميشن» المفضلة لديهم تحت سقف واحد، حيث تبدأ التجارب الترفيهية المميزة في منطقة بلازا، حيث سيستمتع الضيوف بمشاهدة الديكورات الفريدة التي تجمع بين التصميم المعماري العريق «آرت ديكو» وعصر هوليوود الذهبي، والتجول في شوارع المنطقة، والاستمتاع بمذاق الآيس كريم المنعش لدى مطعم سكوب المشاهير.
ويمكن للعائلات والأصدقاء المشاركة في «مغامرة نهر بيدروك مع ذا فلينستونز»، والانطلاق في رحلة فريدة تجوب معالم العصر الحجري، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة في رحلة نهرية فريدة بالقارب في منطقة بيدروك مع عائلة العصر الحجري الحديث المفضلة لدى الجميع. وبإمكان الضيوف اختتام زيارتهم لمنطقة بيدروك في مطعم «برونتو برغرز آند ريبز» الذي يقدم برغر برونتو الشهي وغيره من الأصناف المميزة.
وفي منطقة كرتون جانكشن، سيجد محبو الغموض والألغاز ما يلبي مشاعر التشويق والحماس لديهم، حيث يمكنهم الانضمام إلى سكوبي- دو وفريقه في تجربة «متحف ألغاز سكوبي-دو»، والانطلاق عبر الممرات السرية والمتشعبة لحل اللغز في نهاية المطاف. وسيتمكن الضيوف المحظوظون من رؤية سكوبي- دو في منطقة كرتون جانكشن ليلتقطوا معه أجمل الصور التذكارية. أما في منطقة غوثام سيتي، فسيتمكن الضيوف من اختبار أفعوانية «الدوران مع ذا ريدلر» التي يقوم فيها شخصية «ذا ريدلر» المهووس بالألغاز بدعوة الضيوف للدخول في مستودع مهجور مليء بالأحاجي والألغاز على متن هذه الأفعوانية التي تتميز بالالتفافات والمنعطفات القوية والحركات المفاجئة التي تحبس الأنفاس.
وبالإضافة إلى المجموعة الواسعة من الألعاب والتجارب الترفيهية الداخلية التي تناسب مختلف الأعمار، تقدم «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لضيوفها مجموعة واسعة من المنتجات والهدايا التذكارية في المتاجر المختلفة المنتشرة في المناطق الترفيهية الستة في المدينة.
وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على الضيوف الدخول استخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».