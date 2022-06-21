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صناعات المستقبل
صناعات المستقبل
22 يونيو 2022 00:02

«اصنع في الإمارات» المنتدى الذي انطلق في أبوظبي بحضور 1300 مستثمر، يكشف عن مدى تطور القطاع الصناعي في الدولة، والنشاط الكبير للقطاع الخاص في هذا القطاع، والخطط والاستراتيجيات المعدة لنمو مختلف الصناعات الوطنية، وتعزيز فرص التعاون والشراكة الصناعية، خاصة في المجالات الحيوية ذات الأولوية، والكفيلة بتحقيق قفزة كبيرة للنمو، إضافة إلى تطوير المنتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان الأمن الغذائي.
 تحرك جاد، ونشاط متصل، وجهود مضاعفة، كلها تصب في إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ضمن رؤية شاملة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز المزايا التنافسية، والاستعداد للمستقبل عبر استشراف التحديات ومجابهتها بالحلول، بالتزامن مع سياسات وتشريعات ومبادرات نوعية هدفها تحفيز القطاع الصناعي وجذب المستثمرين، والتشجيع على توطين سلاسل التوريد، وصولاً إلى تحويل الإمارات إلى مركز لصناعات المستقل.
المزايا التنافسية للدولة، شكّلت دافعاً رئيساً للشركات الوطنية لزيادة استثماراتها الصناعية، وتوسعة الصناعات القائمة، وإضافة خطوط إنتاج، وتطوير منتجات جديدة، وإعادة تدوير قيمة المشتريات في الاقتصاد الوطني، كما تعتبر محركاً لتنامي استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات ومنها الصناعة، ترجمة لتوجهات الدولة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، واستدامة الصناعات، وتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، واستحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية، وبناء اقتصاد قوي ومتصدر عالمياً.

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