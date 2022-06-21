كشف آخر مستجدات حريق المنصة النفطية الروسية

كشفت مسؤولة روسية، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات المنصة النفطية التي شب فيها حريق في البحر الأسود جراء قصف.

وقالت السناتور أولغا كوفيتيدي، إن الحريق تمدد إلى آبار قبالة الساحل غداة استهداف المنصة بصواريخ أوكرانية، وقفاً لما قالته موسكو.وأضافت كوفيتيدي أن «الحريق، الذي اندلع في المنصة لا يزال مستعراً. حاولت سفينة (إطفاء) الاقتراب منه من دون جدوى. تمدد الحريق إلى الآبار، محاولات إخماده مستمرة»، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي».

كانت روسيا قد اتّهمت، صباح أمس الاثنين، القوات الأوكرانية باستهداف منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم، تابعة لشركة «تشيرنومورنيفتغاز»، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى على الأقل وفقدان أثر سبعة أشخاص.

وهذه هي الضربة الأولى المعلن عنها ضد البنى التحتية للمنصات النفطية في شبه جزيرة القرم منذ بدء العملية الروسية على أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

والثلاثاء أوضح المسؤول الروسي الرفيع المستوى في شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف، عبر موقع «تلغرام»، أن عمليات الإنقاذ مستمرة، مشيراً إلى «أمل» بالعثور على ناجين.

تنشط شركة «تشيرنومورنيفتغاز»، الخاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 2014، في الكثير من حقول النفط والغاز في البحر الأسود وبحر «آزوف» قبالة القرم.

المصدر: وكالات