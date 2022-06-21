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بالفيديو.. شرطة أبوظبي تحدد 7 خطوات لقيادة الدراجة الكهربائية بأمان
شرطة أبوظبي: 7 خطوات لقيادة الدراجة الكهربائية بأمان
21 يونيو 2022 14:40

دعت شرطة أبوظبي مستخدمي الدراجات الكهربائية للالتزام بـ7 خطوات مهمة من أجل سلامتهم وأمانهم وهي ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدام المسارات المخصصة للدراجات الهوائية مع القيادة في نفس الاتجاه، والالتزام بحدود السرعة المحددة "20كلم/ الساعة" وتفادي حمل أي راكب مع مستخدم الدراجة، وتجنب حمل أي أوزان ثقيلة حتى لاتفقده التوازن، وعدم استخدام السماعات الثنائية أو الهاتف كونها تشتت التركيز ، والحرص على احترام إشارات وقواعد المرور.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدراجات الكهربائية
شرطة أبوظبي
الدراجات الهوائية
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