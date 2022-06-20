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مصر تكشف عن تقدم كبير بشأن الدستور الليبي
السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
20 يونيو 2022 17:43

رحبت مصر، اليوم الاثنين، بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري.

وثمن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي اليوم، التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الليبيين على غالبية المواد الدستورية.

وأعرب عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز قد أكدت اليوم التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب ثلاثة ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.

وانتهت فجر اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي.

وتتكون اللجنة من 24 عضواً، بالمناصفة بين المجلسين، وشرعت في أبريل الماضي في أولى جولات اجتماعاتها، وعقدت الجولة الثانية في مايو الماضي.

وخلصت الجولات الثلاث إلى اتفاق على 180 نصاً من مواد مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سنة 2017، فيما يبدو أن الخلاف مازال قائماً على باقي المواد، خاصة المتعلق منها بشروط الترشح لرئاسة الدولة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصر
ليبيا
مجلس النواب الليبي
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