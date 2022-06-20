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اجتماع دولي حول الأزمة الغذائية العالمية
أرشيفية
20 يونيو 2022 17:20

تنظم الحكومة الألمانية الجمعة في برلين مؤتمرا دوليا حول الأزمة الغذائية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يحضره خصوصا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، كما أعلنت السلطات الألمانية الاثنين. وقال ناطق باسم وزارة الزراعة في تصريح إن المؤتمر الذي يحمل اسم "الوحدة من أجل الأمن الغذائي العالمي"، سيتناول النقص الغذائي العالمي الناجم عن الحرب.

من جهتها أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك على تويتر ان المؤتمر يهدف خصوصا الى "تأمين استقرار الإمدادات الغذائية في العالم". بين المشاركين خصوصا بلينكن.

وتأتي هذه القمة قبل يومين من انعقاد قمة مجموعة السبع التي تترأسها هذه السنة ألمانيا، في بافاريا.وكانت أوكرانيا قبل الهجوم الروسي أكبر منتج عالمي لزيت دوار الشمس وأحد أبرز مصدري القمح. لكن ملايين الأطنان من الحبوب عالقة حاليا بدون التمكن من تصديرها بسبب الحصار الروسي.

وتدفع الأمم المتحدة وبعض الدول في اتجاه فتح ممر بحري يتيح استئناف الصادرات الأوكرانية وتبديد مخاطر حصول مجاعة في بعض الدول.

من جهتها، تعزو السلطات الروسية هذه الأزمة الغذائية إلى العقوبات التي فرضت على موسكو.

المصدر: وكالات
أزمة غذائية على مستوى العالم
أزمة غذائية
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