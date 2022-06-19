الإمارات.. عون اللاجئين

سرعة الاستجابة للأزمات الإنسانية من أهم ميزات برنامج المساعدات الإماراتي الذي جعل دولتنا في صدارة الدول المانحة عالمياً، ورسخ دورها سنداً رئيسياً ودائماً للاجئين والنازحين في العالم، وعزز سمعتها بين أروقة المنظمات الأممية بأنها أهم الداعمين للتنمية في المجتمعات الأكثر تضرراً، وذلك ترجمة لمنظومة قيم أساسها العطاء، ومبادئ تاريخية أرستها القيادة الرشيدة، وجزء من مسيرة الدولة والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً.

في يوم اللاجئين العالمي الذي يصادف الـ 20 من يونيو كل عام، تعلي دولة الإمارات من قيم العطاء والوقوف مع المحتاج، ودعم المتضررين في العالم، والتخفيف من وطأة معاناة اللاجئين والنازحين الذين تصاعدت أعدادهم خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة الصراعات والأزمات والحروب والظروف الطبيعية، وفرضها تحديات إنسانية كبيرة، خاصة بتداعيات اللجوء على النساء والأطفال تحديداً.

نهج شامل تعتمده الإمارات لدعم اللاجئين، لا يفرق بين جنس أو لون أو دين، ولا يلتفت لأي خلاف سياسي، من خلال مسارات تمويل متعددة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي تعتبر المظلة الرئيسة للاجئين في العالم، فضلاً عن الدعم الثنائي لمجتمعات اللاجئين، مع التركيز على الشرائح الأكثر تضرراً كالنساء والأطفال، والشراكة مع العالم في إيجاد حلول لقضايا اللاجئين، ما جعل الدولة رائدة الإغاثة الإنسانية، بشهادة العالم.