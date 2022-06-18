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لا للتمييز والكراهية
لا للتمييز والكراهية
19 يونيو 2022 00:57

الإمارات لم تكن سباقة فقط، في مكافحة التمييز والكراهية قيماً ونهجاً ومبادئ وسلوكاً مجتمعياً، بل إنها كانت أيضاً من أوّل الدول التي تصدت لهذه الظاهرة تشريعياً، فأصدرت عام 2015 قانون مكافحة التمييز والكراهية، لإثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز عرقياً أو دينياً أو ثقافياً، ونبذ خطاب الكراهية، كما كانت عاصمتها أبوظبي في 2019 منطلقاً لوثيقة الأخوة الإنسانية التي تحث على السلام بين الناس في العالم.
هي ثوابت إماراتية، تقف بحزم ضد التطرف وتدعو للتعايش وقبول الآخر وتنشر ثقافة الحوار والتسامح والسلام.. هذه الثوابت تتجدد مع الاحتفاء الأممي لأول مرة باليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يصادف 18 يونيو، بعد إدراك العالم لخطورة هذا الخطاب ودوره في إشعال وتأجيج الصراعات، خاصة في ظل الثورة الرقمية وتوظيفها من ضعاف النفوس في إشاعة خطاب الكراهية في مختلف المجتمعات العالمية.
أكثر من 200 جنسية في الدولة، تعيش ضمن منظومة قيمية وتشريعية، قائمة على التسامح والعدالة، واحترام الأديان والثقافات، كما تقف الدولة مع المجتمع الدولي للتصدي لخطاب التمييز والكراهية من خلال دعم المبادرات الأممية، وتُجدد موقفها الدائم الرافض لأي من هذه المظاهر السلبية الكفيلة بتهديد السلم المجتمعي والدولي، وتؤكد في مبادئها للخمسين دعمها لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية.

الإمارات
التسامح
أبوظبي
وثيقة الأخوة الإنسانية
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