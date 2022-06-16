انتعاش سياحي

القطاع السياحي في دولة الإمارات، ينمو بشكل متسارع، ويعود تدريجياً إلى مستوياته بعد الركود السياحي الذي أصاب العالم جراء جائحة كورونا، ولم يقتصر هذا النمو على ارتفاع عدد السياح الدوليين فقط، وإنما انعكس على عديد من المؤشرات في القطاع بانتعاش أرقام السياحة الداخلية وزيادة الإنفاق السياحي ومعدلات الإشغال الفندقي وحجوزات الطيران وزيادة عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة في القطاع الذي حقق نمواً بنسبة 41% في 2021، رافعاً نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإماراتي إلى 6.4%.

الانتعاش المتسارع، جاء بفعل رؤية ودعم وجهود القيادة الرشيدة، وحصيلة سياسات تحفيزية ومبادرات انتهجتها الدولة لدعم مختلف لقطاعات، ومنها القطاع السياحي، بتوفير أعلى مستويات البنية التحتية السياحية، وتأمين أرقى الخدمات، إلى جانب التنوع في جغرافيتها وطبيعتها، ووجود المواقع السياحية والثقافية والترفيهية، واحتضانها للمعارض والفعاليات الدولية ومنها «إكسبو 2020 دبي»، وإطلاق المبادرات والعروض في فصل الشتاء.

الإمارات وجهة سياحية واحدة، الكل يعمل فيها كفريق واحد من أجل تحقيق هذا الهدف، ذلك أن تكريس المكانة السياحية للدولة مرتبط بمسيرتنا التنموية للخمسين، كما تشكل السياحة أحد روافد الاقتصاد الذي نطمح أن يكون الأنشط والأفضل عالمياً، بعد أقل من ثلاثة عقود، وحتى تكون هوية الدولة السياحية أيقونة تحكي قصة وطن احتل الصدارة عالمياً بشعور الناس بالأمان، ورسخ نفسه مقصداً للجميع للعمل والعيش والزيارة، ومنارة للتعايش والتسامح.