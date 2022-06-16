ثيم ينسحب من بطولة ويمبلدون للتنس



هاله (د ب أ)

أعلن النمساوي دومينيك ثيم الفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 2020، انسحابه من بطولة ويمبلدون في ظل استمرار معاناته في سبيل العودة لمستواه المعهود عقب خضوعه لجراحة في الرسغ.

وشارك ثيم 28 عاما في سبع مباريات منذ عودته إلى الملاعب في مارس الماضي، لكنه لم يسجل أي انتصار حتى الآن، وتراجع للمركز 352 في التصنيف العالمي.

وخرج ثيم من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة بعد خوضه معسكر تدريبي على الملاعب الرملية.

وقرر ثيم المشاركة في بطولة باشتاد على الملاعب الرملية الشهر المقبل بدلا من الانتقال لموسم الملاعب العشبية عبر بطولة ويمبلدون في لندن.