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دي تشيليو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى 2025
دي تشيليو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى 2025
16 يونيو 2022 17:14


روما (أ ف ب) 

أعلن نادي يوفنتوس رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم أن ظهيره ماتيا دي تشيليو مدد عقده مع الفريق حتى عام 2025، وخاض دي تشيليو 29 مباراة في صفوف فريق «السيدة العجوز» الموسم الماضي في مختلف المسابقات بعد عودته من فترة إعارة إلى ليون الفرنسي.

وكان دي تشيليو انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2017 وأحرز معه لقب الدوري ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة، وأنهى يوفنتوس الدوري المحلي في المركز الرابع الموسم الفائت وفشل في إحراز أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2010، وخاض دي تشيليو أيضاً 40 مباراة دولية في صفوف منتخب إيطاليا. 

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