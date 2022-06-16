الكويت تعيد لمصر قطعاً أثرية مهربة

أعادت الكويت الخميس مجموعة من القطع الأثرية إلى مصر بناء على قرار من النيابة العامة، كانت الجمارك الكويتية ضبطتها عام 2019 بحوزة مسافر وصل في رحلة مباشرة من الأقصر إلى الكويت.

وقال مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب الكويتي سلطان المطلق الدويش بعد تسليم القطع للسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، إنّها المرة الثانية تعيد الدولة الخليجية آثاراً مصرية مهربة.

وأوضح للصحافيين: «سلمنا في 2018 غطاء تابوت مصري، واليوم نسلم خمس قطع أثرية تعرف عليها أفراد الجمارك وتبين بعد الاستعانة بخبراء من جامعة الكويت متخصصين في الحضارة المصرية أن ثلاثاً منها أصلية، فيما تحوم شكوك حول القطعتين المتبقيتين».

وتتمثل القطع في أربعة تماثيل مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى لوحة حجرية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء.