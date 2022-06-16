«ماني» في «الوحل»!

علي معالي (دبي)

في الوقت الذي يذهب فيه نجوم الكرة في العالم إلى أغلى المنتجعات لقضاء الإجازة الصيفية، خالف النجم السنغالي الكبير ساديو ماني الرأي وذهب إلى قريته، لكي يستعيد معهم أيام الطفولة، بل ويلعب معهم في الوحل.

ذهب ماني إلى «بامبالي»، تلك القرية السنغالية الواقعة في إقليم كازامانس مسقط رأس هذا الموهوب الجميل والمتواضع، وذلك قبل أن يبدأ مشواره الاحترافي المقبل في الدوري الألماني، حيث تدور المفاوضات حالياً.

واستغل ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فرصة الراحة السنوية وتوجه إلى مسقط رأسه في قرية بامبالي، ليلعب مع أصدقاء الطفولة ويحتفل معهم بما حققه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

وتواصل ماني مع النجم السنغالي الأسبق الحاج ضيوف وتم الاتفاق على إقامة مباراة، وشاءت الأقدار أن تمطر السماء بعد دعوة الكثير من الأصدقاء، لتقام المباراة الاستعراضية في «الوحل» ولكنها جاءت بمثابة احتفالية بكأس أفريقيا، الذي أهداه ماني إلى والدته، وهو اللقب الأول في تاريخ أسود التيرانجا.

واستقبلت جماهير القرية ومن يجاورها النجم السنغالي الكبير بترحاب شديد وسط فرحة وخرجوا في الشوارع حتى وصلوا إلى مكان وأرض الملعب التي ستقام عليها المباراة.

المباراة كانت في أرض ترابية وأحاطت الجماهير بالملعب من كل اتجاه، لتشاهد اثنين من نجوم السنغال وهما «ماني وضيوف»، ومعهما بابيس سيسي لاعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يلعبون الكرة.

وكان ماني «30 عاماً» قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن ليفربول، حيث دخل فريق بايرن ميونيخ الألماني حالياً في مفاوضات جادة ومكثفة، لينتقل بموجبها النجم السنغالي إلى البوندسليجا في الموسم المقبل.