الفضاء.. إنجاز وطموح

الإمارات تتصدى لمهام فضائية طموحة للمنطقة والعالم، تسهم في دعم المجتمع العلمي، وتحقق أهدافها بالارتكاز للمعرفة كأداة في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية.

فهي تنتقل من إنجازاتها بإطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية، وإعداد كوادر وطنية من رواد الفضاء، وإرسال مهمة «مسبار الأمل» إلى المريخ، إلى مهمة استكشاف القمر، محققة قفزة كبيرة في مجال الفضاء، ومتطلعة إلى مهمات فضائية مستمرة في المستقبل.

اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع الفضاء، وحرصها على بناء كوادر وطنية في هذا المجال، شكل دافعاً رئيساً في هذه الإنجازات خلال فترة بسيطة من عمر برنامج الإمارات الوطني للفضاء، كما إن نهج الدولة في ترسيخ العلم والمعرفة طريق للنجاح، كان على الدوام مصدر إلهام لأبناء الوطن للعمل بفاعلية وكفاءة في مهام الدولة الفضائية التي تتجدد بمشروع «المستكشف راشد»، أول مستكشف عربي يهبط على سطح القمر، ويقوم بجمع معلومات علمية الأولى من نوعها.

لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر واطلاعهما على تفاصيل المهمة، تجديد لثقة القيادة الرشيدة بأبناء الوطن وقدرتهم على ترجمة تطلعات وآمال الدولة إلى واقع على الأرض وفي الفضاء، كما يؤكد سعي الإمارات المتواصل لتعزيز حضورها المتنامي دولياً في قطاع الفضاء، وترسيخ وجودها العلمي والبحثي والمعرفي في مواجهة التحديات واستدامة التنمية وخدمة الإنسانية.