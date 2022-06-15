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هاري كين: هذا ليس سؤالاً أجيب عليه بصراحة
هاري كين: هذا ليس سؤالاً أجيب عليه بصراحة
15 يونيو 2022 12:30

لندن (د ب أ)
أكد هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي دعمه للمدرب جاريث ساوثجيت بعد الهزيمة القاسية لمنتخب إنجلترا أمام ضيفه المجري بأربعة أهداف نظيفة في دوري أمم أوروبا.
وحقق منتخب المجر فوزه الثاني على التوالي على منتخب الأسود الثلاثة، بعد أن فاز عليه ذهاباً في بودابست بهدف دون رد.
ولدى سؤاله عما إذا كان ساوثجيت هو الرجل المناسب لتدريب منتخب إنجلترا، قال كين في تصريحات «للقناة الرابعة»، «من دون أي شك، هذا ليس سؤال أجيب عليه بصراحة».
وأضاف مهاجم توتنهام: «كانت ليلة محبطة، في الشوط الأول اعتقدت أننا صنعنا عدداً كافياً من الفرص للتسجيل، لكن يبدو أن هذه هي قصتنا في دوري أمم أوروبا حتى الآن، ليس لدينا أنياب حادة».
وأشار: «الشوط الثاني لم يكن مقبولاً، فجأة تأخرنا بهدفين دون رد، لم يسبق وأن مررنا بمثل هذا الموقف لكنه ليس وقت التألم، إنه وقت إبقاء رؤوسنا مرفوعة».
وأكد :«نتطلع للحصول على راحة الآن والعودة بشكل أقوى في سبتمبر».
وأوضح: «إنها أول هزيمة كبيرة لنا منذ فترة طويلة، خط دفاعنا كان الأساس وراء نجاحنا في السنوات الأربعة أو الخمسة الأخيرة، هي ليلة للنسيان بالتأكيد، ولكن علينا أن نتقبل الأمر ونمضي قدماً».
وختم كين بالقول: «في نهاية اليوم، نحن نستعد لما سيكون كأس عالم كبير، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، سنتعلم من ذلك». 

دوري أمم أوروبا
هاري كين
منتخب إنجلترا
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